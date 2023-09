L'ora dei rinnovi. Il mercato estivo si è chiuso senza fuochi d'artificio, con il solo Timothy Weah come volto nuovo, il ritorno di Cambiaso dal prestito al Bologna e le conferme pesanti di Rabiot e ...Sulla rosea, poi, ampio spazio alla Serie A: 'Ancora più', con la Juventus al lavoro per ... Sono tanti, però, i temi di giornata: 'Juve, quale'; 'Inter, strategia a saldo zero'; '...Ma è merito del modulo In quelle 8 partite la Juventus era senza Chiesa, senza, senza Di Maria, senza. Miretti faceva la sottopunta. La squadra era schierata con un 3.6.1. Di fatto 9 ...

Da Pogba a Vlahovic: Juve, ora è tempo dei rinnovi Corriere dello Sport

L'obiettivo principali della Vecchia Signora è blindare i propri campioni e per questo Giuntoli si prepara a trattare con Vlahovic, Rabiot e Chiesa ... Discorso leggermente diverso, invece, per Pogba ...Paul è il più pagato della rosa: 10,48 milioni lordi fino al 2026. A breve un incontro con l’agente per rivedere la parte fissa ...