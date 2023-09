Curioso | blocca una soluzione che chiedono da anni | vogliamo risposte G20 | fucilata-Meloni a Gentiloni

(Di domenica 10 settembre 2023) Parla Giorgia. Il premier fa il punto in conferenza stampa al termine del G20 di Nuova Delhi. E in primis ringrazia e si congratula col premier indiano, Narendra Modi, per il risultato del vertice. Un vertice "difficile", ma "l'Italia ha offerto sin dall'inizio collaborazione alla presidenza indiana, soprattutto perché continuiamo a essere convinti che G20 sia un forum multilaterale strategico nella misura in cui consente di dialogare con i paesi emergenti e del sud globale". Sulla dichiarazione circa la guerra in Ucraina, contestata da Kiev per il mancato riferimento esplicito alla Russia di Vladimir Putin,rimarca: "Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina - ha detto- non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte finite senza una ...

