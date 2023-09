Operazione riuscita: dopo 9 ore di sala operatoria, ildi Aimisei, 6 anni, è stato corretto da un team di medici guidato dal dottor Vitali Pak. Ora la piccola può guardare al futuro con ......progetti in nome dell'amore e la conosce nza di tanti bambini speciali che riempiono ildi ... visto che l'attenzione della famiglia va inevitabilmente al fratellino. Un'altra creazione in ...Intervento risolutivo all' Ospedale deldella Fondazione Monasterio

Cuore malato a destra: Aimisei sorride grazie al Prof. Pak a Massa ... LA NAZIONE

Operazione riuscita: dopo 9 ore di sala operatoria, il cuore di Aimisei, 6 anni, è stato corretto da un team di medici guidato dal dottor Vitali Pak. Ora la piccola può guardare al futuro con ...Massa, 9 settembre 2023 – Intervento risolutivo all'Ospedale del cuore della Fondazione Monasterio a Massa (Massa Carrara) per una bambina di 6 anni, di origine straniera, affetta da una grave ...