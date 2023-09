(Di domenica 10 settembre 2023) Avete già nostalgia dell’estate? Degli aperitivi in riva al mare? Il rimedio c’è. Dedicarsi al relax con gli amici gustando cose buone e semplici. Ecco un suggerimento per una preparazione molto veloce e assai golosa che invita alla convivialità. Può essere un ottimo pretesto gastronomico per una buona bottiglia, ma anche un antipasto divertente che potete acconciare secondo estro e gusto. Basta cambiare la farciture e il gioco è fatto. Ingredienti - 6 fette di pancarré, 50 grammi di prosciutto cotto, 50 grammi di salmone affumicato di ottima qualità, una decina di foglie di basilico e di menta, un caprino, 6 cucchiai di formaggio spalmabile (va benissimo una robiola), tre cucchiai di olio extravergine di oliva, pepe q.b. Procedimento - Assottigliate col mattarello le fette di pancarrè e dividetele a metà. Arrotolate ogni striscia di pancarré a m’ di cannolo e fissatele con ...

Cuciniamo insieme: cannolini per l'aperitivo Panorama

