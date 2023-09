Il ministro della Difesa, Guido, ai sensi dell'art. 735 del D. P. R. 15 marzo 2010 n. 90, su richiesta dell'interessato, ha ricevuto a rapporto il generale di Divisione Roberto Vannacci per motivi di 'carattere privato'. ...Direi insomma che c'è una generale cultura statalista e dirigista che sicon un clima ... Da queste colonne l'ex direttore del Tg2, Mauro Mazza, ha osservato che il ministroha ...Sospenderlo, come vorrebbe Giorgetti,la contrarietà di Germania, Olanda e altri Paesi del ... Del resto il più responsabile tra i ministri (forse perchè, insieme a, il più ...

Crosetto incontra Vannacci e lo sposta: “Altro impiego nell’Esercito. Lui con Fdi Le Forze armate non discutono idee” Firenze Post

E delle prossime disposizioni parla il ministro, tornando sull’incontro per ‘motivi privati’ avuto al ... “È arrivato vestito in abiti civili e – racconta Crosetto – io ho detto ‘scusi come mai non ha ...Dopo l'avvicendamento del militare finito nella bufera per il suo libro “Il mondo al contrario”, trapelano dettagli del suo colloquio con Crosetto al ministero della ... (Tiscali Notizie) L'incontro è ...