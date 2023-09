Crosetto e il qui pro quo con Vannacci | «Si è presentato da me senza divisa | gli ho spiegato perché sbagliava»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 settembre 2023) Monica Maggioni non può esimersi dal domandare, a Guido, alcune considerazioni sul caso. Il ministro della Difesa, domenica 10 settembre, è ospite di In 1/2 ora, programma la cui conduzione è passata, proprio da oggi, da Lucia Annunziata all’ex direttrice del Tg1. Il fondatore di Fratelli d’Italia e membro del governo Meloni, allora, svela un siparietto avvenuto tra lui e il generale, in occasione dell’incontro di venerdì 8 settembre. «è arrivato vestito in abiti civili e gli io ho chiesto “Scusi, come mai non ha la?”. E lui: “Mi hanno detto di non metterla i miei superiorioggi venivo da lei come se fosse una cosa privata. Non mi hanno neanche dato il rimborso del treno”. Gli ho detto di no,quando si chiede il rapporto al superiore ...