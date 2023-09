(Di domenica 10 settembre 2023)disastroso: leall’azzurro riecheggiano dopo il pareggio in Macedonia del Nord-Italia. Il pareggio fra Macedonia del Nord ed Italia ha contribuito notevolmente ad evidenziare quelli che sono gli ancora presenti limiti tecnici della sortita tricolore. Gli azzurri hanno infatti confermato la propria sterilità sotto porta nonché la tendenza a farsi sorprendere e a prendere gol nelle poche occasioni concesse agli avversari. Se per Spalletti i quotidiani sono stati però clementi, evidenziando l’alibi del poco tempo a disposizione del tecnico, tutt’altro discorso si è invece affrontato per Matteonon convince, per tutti è il peggiore in campo Sostituito all’intervallo da Nicolò Zaniolo dopo uno scialbo primo tempo, Matteoè finito inesorabilmente nell’occhio del ...

"Il Comune di Corbetta è solo, è isolato, non perché gli altri sonoe neri e bassi.". Questa la frase che ha scatenato le. Antonio Cipriano l'ha pronunciata mentre stava facendo un ...... ma la vostra esagerata emotività potrebbe giocarvischerzi. C'è qualcosa che non va anche ... Grazie alla vostra saggezza riuscirete a sistemare anche le questioni. Toro " In questo ...A volte la fretta giocascherzi, la Luna non ammette errori. I precedenti tentativi La ...che sulla Luna occorre atterrare frenando con i motori e le tempistiche della manovra sono. ...

Critiche e brutti voti: nessuna pietà per Politano Spazio Napoli

Domanda molto critica di Tuttosport dopo il pari in Macedonia: 'Siamo alla frutta' Tuttosport rivisita la sfida dell’Italia contro la Macedonia, con un gioco di parole abbastanza semplice da comprend ...L’Europa si trova ancora in una situazione critica, in cui “i rischi di peggioramento sono ... dopo che il Continente aveva evitato una brutta recessione lo scorso inverno nonostante la crisi ...