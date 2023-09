Corriere dello Sport – “Il Barcellona pensa al colpo Kvaratskhelia per la prossima estate”

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 settembre 2023) 2023-09-09 19:44:11Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal: Gli occhi delsu Khvicha. Il club spagnolo sogna l’arrivo del georgiano per lastagione – Kvara ha appena affrontato la Spagna con la sua Nazionale – ma sa bene che sarà undifficile per due motivi: i costi e la folta concorrenza. A parlarne è El Nacional secondo cui Joao Felix non verrà riscattato e dunque per la, “quando i problemi finanziari potrebbero essere alle spalle”, servirà una grande operazione in entrata.su: “Può diventare come Mbappé o Haaland” Il primo nome associato alè proprio quello ...