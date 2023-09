Correre in pigiama per aiutare i bambini malati di tumore

(Di domenica 10 settembre 2023) Il 15 settembre torna laRun, corsa – camminata non competitiva, per raccogliere fondi per sostenere concretamente progetti in aiuto ai piccoli in terapia oncologica

Il 15 settembre a Marina di Ragusa sportesolidarietà si unisconoall'ora del tramonto. Tutti potrannoo camminare - in- e divertirsi. La frazione balneare iblea è tra le 23 tappe italiane dellaRun: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, promossa dalla Lega ...Il 15 settembre a Marina di Ragusa sport e solidarietà si uniscono all'ora del tramonto. Tutti potrannoo camminare - in- e divertirsi. La frazione balneare iblea è tra le 23 tappe italiane dellaRun: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, promossa dalla Lega ...Il 15 settembre a Marina di Ragusa sport e solidarietà si uniscono all'ora del tramonto. Tutti potrannoo camminare - in- e divertirsi. La frazione balneare iblea è tra le 23 tappe italiane dellaRun: la corsa dedicata ai più piccoli, malati di tumore, promossa dalla Lega ...

Una corsa in pigiama per aiutare i bambini malati di tumore CataniaToday

«Sono uscita dalla stanza d'hotel scalza e in pigiama in cerca delle scale - racconta - . In quel momento sentivo sulla pelle i calcinacci che scendevano e la polvere. Il tetto si stava sgretolando.BARI - Venerdì 15 settembre a Bari la “Pigiama Run 2023”, corsa solidale promossa dalla Lilt in favore dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie. La presentazione mercoledì 13 nella sala ...