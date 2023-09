Coppa Davis | Musetti e Sonego pronti al debutto | l' allenamento di oggi

(Di domenica 10 settembre 2023) ...//tickets.italy.cup.com/it oppure su Ticket One al seguente link: www.ticketone.it/artist/- cup - tennis Ricordiamo che per i tesserati della Federazione Italiana Tennis e Padel è previsto ...

Per riprendere quel filo con lainterrotto proprio contro i canadesi nella semifinale di Malaga dello scorso novembre. INFO BIGLIETTERIA " È possibile acquistare i biglietti per le sfide ...Ora tiene banco la polemica per le convocazioni in. Il capitano Volandri ha inspiegabilmente escluso Fabio Fognini dicendo che non era in forma e che lo stesso staff del ligure glielo ...Nuovo attacco di Fabio Fognini all'indirizzo del ct Filippo Volandri , che lo ha escluso dalla rosa dei convocati per la fase a gironi diche l' Italia si appresta a disputare a Bologna dal 12 al 17 settembre. Dopo aver conquistato il pass per la finale dell' Aon Open Challenger di Genova , il tennista ligure ha simulato una ...

Volandri: "Le polemiche su Sinner, le accuse di Fognini. Vi dico tutto" La Gazzetta dello Sport

Un buon auspicio, speriamo, in vista dell'esordio del 13 settembre contro il Canada. Per riprendere quel filo con la Coppa Davis interrotto proprio contro i canadesi nella semifinale di Malaga dello ...Sta diventando una saga, o forse considerato il periodo potrebbe diventare un bel capitolo per una nuova serie o per un documentario sull'Italia di Coppa Davis. Da giorni volano stracci nel tennis ...