Coppa Davis | anche Alcaraz rinuncia | forfait dello spagnolo

(Di domenica 10 settembre 2023) (Adnkronos) –Carlos, dopo Jannik Sinner, ha deciso di darealla2023. Il campionedopo il ko nella semifinale agli Us Open con Medvedev ha annunciato laalla sfida con Serbia, Repubblica Ceca e Corea del Sud a Valencia. Al suo posto il capitano iberico, David Ferrer, ha convocato Albert Ramos Vinolas che completa la squadra composta da Davidovich Fokina, Bautista Agust, Granolles e Zapata Miralles. “Mi dava grande soddisfazione la convocazione per giocare lacon la Spagna a Valencia, però devo ascoltare il mio corpo al termine di una lunga serie di impegni -spiega losui suoi social- Ho la necessità di fermarmi e riposare, fisicamente e mentalmente. Il calendario è ...

...il terzo set ad Adrian Carambula e Remi Bassereau per avere la meglio su Manuel Alfieri e... mentre Benazzi - Breidenbach sfideranno le azzurre Bianchin - Scampoli, detentrici dellaItalia. ...Brevi Il passo indietro compiuto da Filippo Volandri in merito alla convocazione di Fabio Fognini inha fatto emergere tutta l'instabilità creatasi negli ultimi anni intorno alla Nazionale italiana. Il lungo post pubblicato dal giocatore ligure su Instagram ha creato un effetto a catena ...C'è chi è costretto a rinunciare allaper via degli infortuni, chi - come Rafa Nadal - punta invece all'appuntamento di Malaga come quello da cui far partire il suo lungo addio al tennis giocato, e chi preferisce invece ...

Volandri: "Le polemiche su Sinner, le accuse di Fognini. Vi dico tutto" La Gazzetta dello Sport

Brivido a Genova con Andrea Vavassori, fresco di convocazione in Coppa Davis, costretto al ritiro per un problema alla schiena durante la semifinale del Challenger di Genova contro Thiago Seyboth Wild ...Per uno strano scherzo del destino, è a rischio proprio il tennista che Volandri ha convocato al posto di Fognini. Andrea Vavassori, impegnato al Challenger di Genova, è stato costretto a ritirarsi ...