Coppa Davis 2023 | Andrea Vavassori rischia il forfait? Filippo Volandri rassicura

(Di domenica 10 settembre 2023) Polemiche e paure. Sono giorni un po’ “tempestosi”, per usare un eufemismo, in avvicinamento alla fase a gironi delle Finali diper l’Italia. La selezione guidata da, nella settimana del 12-17 settembre a Bologna, affronterà Canada, Cile e Svezia, non potendo contare sulla formazione tipo. Jannik Sinner ha deciso di non prendere parte alla competizione per le fatiche della trasferta americana, mentre Matteo Berrettini è out per il noto infortunio alla caviglia. Contrarierà c’è stata per il “rifiuto” di Sinner, accusato da una parte degli appassionati di non tenerci così tanto all’azzurro. Chi invece ha dimostrato di avere a cuore le sorti della Nazionale è senza dubbio Fabio Fognini, escluso però dadall’elenco definitivo dei convocati. Una decisione non condivisa ...