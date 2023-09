Conte “Alleanza strutturale con il Pd non ha senso”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Dico sempre che i sondaggi contano quel che contano. A me interessa la traiettoria. Io credo che stia succedendo questo: il Movimento sta soffrendo tanto perchè ci sono stati degli smottamenti interni. Perchè questo ha fatto pensare che il movimento stava tradendo gli impegni originali”.Così il presidente del M5S, Giuseppe, ospite alla festa de Il Fatto Quotidiano. Su una possibilecon i dem in vista delle prossime elezioni regionali, ha aggiunto: “Non voglio che il titolo sia ‘chiude la porta in faccia a Elly Schlein', ma un accordonon ha. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte. Stiamo lavorando. Alcuni percorsi sono già avviati, per altri non ci sono presupposti. Noi non abbiamo mai dichiarato andremo in coalizione solo ...