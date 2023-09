(Di domenica 10 settembre 2023) Il leder M5S: "Schlein a rischio? Non faccio previsioni in casa altrui" “Non voglio che il titolo sia ‘chiude la porta in faccia a Elly Schlein’ ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ciprogrammi condivisi e candidature adatte”. Così Giuseppealla festa del Fatto quotidiano sulle prossime regionali. “Stiamo lavorando.percorsigià avviati, per altri non ci”. Quanto al fatto se veda o meno a rischio la leadership di Elly Schlein nel Pd, dice: “Non faccio previsioni in casa altrui”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

'Non voglio che il titolo sia 'chiude la porta in faccia a Elly Schlein' ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte'. Così Giuseppealla festa del Fatto quotidiano sulle prossime regionali. 'Stiamo lavorando. Alcuni percorsi sono già avviati, per altri non ci sono presupposti'.Il campo largo è tramontato. L'giallo - rossa alla pari non è realistica nel breve periodo. L'agenda della sinistra, ormai, la detta Giuseppee il suo Movimento 5 Stelle. Il leader pentastellato, invitato ieri alla ......4 per cento, cresciuta poi l'anno successivo con il governo2 al 7,4 per cento. La prima ... è la richiesta delle opposizioni con Luana Zanella, capogruppo diVerdi e Sinistra alla Camera.

**Regionali: Conte, 'alleanza con Pd In alcuni casi non ci sono presupposti'** La Gazzetta del Mezzogiorno

(Adnkronos) - "Non voglio che il titolo sia 'Conte chiude la porta in faccia a Elly Schlein' ma un accordo strutturale non ha senso. Vediamo se ci sono programmi condivisi e candidature adatte". Così ...“Un’alleanza strutturale non ci può essere perché non ha senso. Ma la mia indicazione non è di andare da soli, perché così è chiaro che non si vince”: lo ha detto Giuseppe Conte, parlando dell’appello ...