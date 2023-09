Contatto! La Serie A ‘baila’ con lo svincolato Papu Gomez | la scelta di vita

(Di domenica 10 settembre 2023) Il calciomercato svincolati entra sempre più nel vivo e le squadre del campionato diA continuano ad avviare i contatti. Il massimo torneo italiano è fermo per gli impegni delle Nazionali e le dirigenze sono attivissime per completare gli organici. Uno dei principali pezzi pregiati è il, calciatore argentino senza contratto e alla ricerca di una nuova squadra dopo l’esperienza al Siviglia. E’ stato uno dei protagonisti della vittoria del Mondiale dell’Argentina e le qualità non sono mai state in discussione. Si tratta di un calciatore classe 1988, fortissimo dal punto di vista tecnico e bravo nell’uno contro uno. Salta l’uomo con grande facilità e si è sempre dimostrato un calciatore decisivo anche dal punto di vista realizzativo. E’ anche un ottimo uomo-assist. Foto di Anna Szilagyi / AnsaLa prima esperienza della ...

Nel lanazionale per monoposto che anima gli FX Racing Weekend, dopo la pausa estiva il ... dopo ilcausato da un rivale che lo ha spedito fuoripista sabato in gara 1 mentre si stavano ...Questapubblicherà ampi stralci del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d'inchiesta ... prenderecon essi, esigere le quote di capitazione, coordinare i lavori, iniziare i ...... con un maggioreumano, l'opportunità di utilizzare la fantasia e una maggiore libertà di ... ma l'anno precedente fu lanciata unadi scatoline con il simbolo 'Ciao', la mascotte dei ...

Per Cuadrado problema lieve: Inter in contatto con la Colombia per il rientro TUTTO mercato WEB

A volto coperto brandendo sassi, cinture o aste di bandiera per provare a venire a contatto con la tifoseria avversaria. La procura della Repubblica di Agrigento chiude l’inchiesta e si avvia a mandar ...Sono ore di apprensione in casa Inter dopo le ultime notizie proveniente dalla Colombia: Juan Cuadrado ha accusato un lieve fastidio muscolare ed è in dubbio per il prossimo match col Cile. Ecco quant ...