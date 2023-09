Contagi in rialzo in Italia | ecco che tornano le Covid Star Così i soloni del virus puntano sul terrorismo mediatico

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 10 settembre 2023) Ce ne eravamo appena liberati edchelecioè i “del”, quelli che –tra l’altro- non ne hanno azzeccata una. Mascherine sì – mascherine no, vaccino sì, vaccino no, pandemia sì, pandemia no e via cianciando. Vi ricordate quando all’inizio si era diffusa la “diceria dell’untore” che ilveniva trasportato dal vento, come nel film horror con Vincent Price, “L’ultimo uomo sulla Terra”? Il film è del 1964 ma descrive accuratamente cosa sarebbe accaduto con una futura pandemia. Segui su affarni.it