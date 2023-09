Concorso ASST di Legnano | 3 Posti da Dirigente Medico

(Di domenica 10 settembre 2023)Pubblico per la copertura di 3di, disciplina di ortopedia e traumatologia, presso ladi. In ottemperanza alla deliberazione n. 424/2023 datata 9 agosto 2023, viene indetto unpubblico per la selezione di tre posizioni dinell’ambito dell’area medica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia. Bando diIl testo completo del bando diè stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia numero 35 del 30 agosto 2023. È altresì disponibile, entro il quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione di questo annuncio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ...

... inoltre, sottolinea in estrema sintesi "che la replica dell'Sette era stata 'Problemi diffusi ... Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopopubblico non possa esercitare ...... in una forma semplice e alla presenza del dottor Rosario Canino , direttore sanitario di... Per quanto riguarda gli altri concorsi stiamo valutando di fare unper personale ...... per conoscenza, al commissario dell'Sette Laghi Giuseppe Micale e al direttore di Ats ... Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopopubblico non possa esercitare al ...

Concorso per 130 infermieri presso l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana Nurse Times

SARONNO, 7settembre, 2023 – “Numerose nuove figure professionali hanno preso servizio presso il Presidio Ospedaliero di Saronno e altre saranno inserite in organico nei prossimi mesi”, queste le parol ...Non è possibile che un primario legittimamente nominato dopo concorso pubblico non possa esercitare al meglio ... Rispetto agli altri presidi ospedalieri dell’ASST 7 laghi «Ringraziamo quindi ...