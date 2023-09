Comunità marocchine in Irpinia | la solidarietà del sindaco

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto L’amministrazione comunale di Monteforte Irpino esprime la più profondaallamarocchina presente sul proprio territorio e in tutto il mondo per il terribile terremoto che nelle scorse ore ha colpito il Marocco. “Un Paese bellissimo- dice ilCostantino Giordano- che abbiamo imparato a portare nel cuore grazie alla solarità e allo straordinario sorriso dei tanti marocchini che in questi anni sono arrivati in Italia per ragioni di lavoro. Il nostro pensiero va a chi ha perso i cari in questa tragedia immane. Rappresentiamo tutta la nostraallamarocchina”. Intanto continua a crescere il bilancio delle vittime del devastante terremoto, definito da pià parti forte come quello dell’. Alle ...

