Collision 09 09 2023 Un solo anno?

(Di domenica 10 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento del weekend con il report di, show del sabato sera per la AEW. Si sa, la curiosità è tanta perché questo show era inizialmente bollato come lo “Show di CM Punk”, ma ora che non c’è,riuscirà a tenere alta l’asticella? Andiamo a scoprirlo e quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. AEW International Championship: Action Andretti vs Jon Moxley(c) (3,5 / 5) Questa volta a rispondere alla Open Challenge di Mox è Action Andretti che si rivela un avversario veramente tosto per il campione. Seppur il membro del BCC riesce comunque in qualche modo a mantenere il pallino della contesa, il giovane avversario non si dà mai per vinto e resiste per un bel po’ sfoderando delle offensive niente male. Ma a vincere è ovviamente Mox grazie alla sua ...

Fisicamente i namibiani di scuola sudafricana si sono fatti sentire col fisico, negli impatti, le "". E poi parecchie imprecisioni. Si è giocato senza grande avanzamento contro avversari ...... l'Adaptive Cruise Control, che adatta la velocità al veicolo che precede, il Forward... il fuoristrada ha raggiunto il traguardo delle 5 milioni di unità vendute 15 07 SettembreGiylapian si dice certo che lo schianto del velivolo fu causato "dalla interferenza di scia (impropriamente definita 'near') provocata da un aereo militare in esercitazione, con ogni ...

AEW Collision Risultati Live 09-09-2023 The Shield Of Wrestling

Irish Rail says full services are operating today between Westport and Dublin following yesterday's collision between a car and a train at a level crossing in Mayo.Five children and a driver -- all from Eldon -- were injured when the Honda CR-V they were in crossed the center of Blue Springs Drive and collided with another vehicle.