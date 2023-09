(Di domenica 10 settembre 2023) Stefano, ex allenatore dell'Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla lotta

Il Napoli è candidato allo, che si vince comunque per degli episodi, non stradominando ... in Champions League - chiude- devi giocare sempre al massimo'. CalcioNapoli24.it è stato ......corso della trasmissione 'Si Gonfia la Rete' di Raffaele Auriemma è intervenuto Stefano, ... Certo l'eredità è pesante perché oltre allo spettacolo e al bel gioco è arrivato anche lo...Il Napoli è candidato allo, che si vince comunque per degli episodi, non stradominando ... in Champions League - chiude- devi giocare sempre al massimo'. CalcioNapoli24.it è stato ...

Colantuono: “Scudetto Inter, Milan e Juventus avversarie del Napoli” Pianeta Milan

L’allenatore Stefano Colantuono ha detto la sua sulla lotta scudetto in Serie A, soffermandosi su Napoli, Milan, Inter e Juve Intervenuto ai microfoni di Vikonos Web Radio/tv nel corso di “Febbre a 90 ...L’allenatore Stefano Colantuono è intervenuto a Febbre a 90 ... Il Napoli è candidato allo scudetto, che si vince comunque per degli episodi, non stradominando come hanno fatto gli azzurri nella ...