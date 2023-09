Coco Gauff vince gli Us Open | Sabalenka ko in tre set

(Di domenica 10 settembre 2023) NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Trionfaincasa la beniamina del pubblico statunitense che, sui campi incemento di Flushing Meadows, conquista il titolo femminile degliUS, quarta e ultima prova del Grande Slam. La 19enne diDelray Beach, numero 6 del tabellone, ha battuto in finale lanuova regina del tennis mondiale, Aryna, seconda testadi serie e da lunedì numero 1 della classifica Wta. Un successo in rimonta visto che il primo set se lo è aggiudicato la bielorussa con un netto 6-2. La reazione diè arrivata puntuale con il secondo set vinto 6-3, ma il dominio è andato avanti anche nel terzo, chiuso 6-2. Dopo poco più di due ore di gioco,l'americana, niente da fare per Aryna ...

