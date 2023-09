Coco Gauff vince gli Us Open | la dedica finale è una frecciata avvelenata

NEW YORK (Stati Uniti) -ha vinto gli Us Open 2023 . La campionessa, di appena 19 anni, è la prima tennista americana della storia a vincere uno Slam dai tempi di Serena Williams. La tennista ha battuto in finale ...Brutto gesto di Aryna Sabalenka , che una volta tornata negli spogliatoi dopo la sconfitta nella finale degli US Open 2023 controsi è scagliata contro la sua racchetta . La bielorussa ha tirato fuori l'attrezzo dal suo borsone ed ha iniziato a sbatterlo per terra con l'intento di romperlo, probabilmente per sfogarsi. ..., che emozione dopo il trionfo agli Us Open Da lunedì la campionessa di Atlanta balzerà dalla 6ª alla 3ª posizione del . Per lei, dopo Cincinnati e Washington, l'acuto più importante e 18° ...

A 19 anni ha vinto il primo Slam, è al numero 3 del ranking mondiale, brucia tappe su tappe. Nel nome di Roger e Serena ...Dopo sei anni un'americana è riuscita a vincere gli US Open: Coco Gauff, in rimonta, ha fatto esplodere di gioia l'Arthur Ashe Stadium rimontando Aryna Sabalenka. La bielorussa sarà numero 1 del mondo ...