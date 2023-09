Coco | ce l' hai fatta | puoi anche essere l' esempio dentro e fuori dal campo?

... con l'aiuto e le rassicurazioni anche grazie a un papà sempre presente, appassionatissimo, ma non padre - padrone, non asfissiante, e davvero ex atleta che conosce i problemi di un atleta,ha ...D: tu questa sera nongiocato solo controma anche contro 24.000 spettatori. Non deve davvero essere stato facile, comegestito la situazione Sabalenka: " non ho giocato contro la folla,...D:detto sul campo che la sconfitta a Parigi è stata per te come la fine del mondo. Qual è stato il momento che ti ha fatto voltare pagina Gauff: " proprio il French Open, quando non ho ...

Coco, ce l'hai fatta: puoi anche essere l'esempio dentro e fuori dal ...

Coi giovani fenomeni succede sempre così: quando esplodono lo fanno in modo clamoroso all’ennesima potenza, con prestazioni straordinarie sotto ...Quelli che pensavano che mi avreste messo acqua sul fuoco, in realtà stavate aggiungendo benzina. E ora sto bruciando così intensamente". Quanto fosse potente questa benzina, lo hanno dimostrato le ...