Claude Lévi-Strauss | scoprire la sintassi che sta alla base del pensiero simbolico | questa la sfida

(Di domenica 10 settembre 2023) L’eredità più preziosa cheha lasciatocultura contemporanea consiste probabilmente nella sua teoria del mito. Lontano dal rappresentare i prodotti di una sfrenata e bizzarra fantasia, i first appeared on il manifesto.

Un ragazzetto che rimase molto colpito dalla mia teoria fu- Strauss: "Devo lavorarci sopra", mi confidò e aggiunse, con un minimo di scherno, "secondo me non è tutta farina del tuo sacco.'Viaggi, scrigni magici pieni di promesse, non offrirete più intatti i vostri tesori', scriveva in Tristi tropici- Strauss, il quale subito dopo specificava il genere di viaggi ai quali ...Il cibo è parte integrante dell'evoluzione umana: il celebre antropologo- Strauss affermò che la storia dell'umanità subì un'impennata quando i primi uomini capirono che, attraverso il ...