(Di domenica 10 settembre 2023) Non si placano le polemiche per ledanneggiate a Ciampino dai tifosi della Roma il giorno dell'arrivo di. A distanza di quasi due settimane a sfogarsi sui social è stato un utente, che si ...

Non si placano le polemiche per le auto danneggiate a Ciampino dai tifosi della Roma il giorno dell'arrivo di Lukaku . A distanza di quasi due settimane a sfogarsi sui social è stato un utente, che si ...Autovelox fatto esplodere in Veneto: chi sono i due insospettabili indagati"Unboomerang". lodurissimo di Rita Dalla Chiesa, chi c'è nel mirino

Clamoroso sfogo del pilota Ryanair: "auto distrutta per Lukaku, chi paga" Corriere dello Sport

“Io mi ritrovo con la macchina (con 9.000 euro di danni) - ha scritto su Facebook - ferma sotto casa perché con tutto il vetro rotto non è marciante". Leggi tutti i dettagli ...Fabio Volandri interviene dopo lo sfogo di Fognini per la sua esclusione dalla squadra per la Coppa Davis dichiarando: ' Il suo rendimento negli ultimi tre mesi non rispondeva ai criteri che, a mio pa ...