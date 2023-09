Elkann qui c'è cresciuto, qui è di casa. O meglio era di casa, perché all'autodromo Enzo e Dino Ferrari per il GP di Monza è stato allontanato dalla pit lane. Il rampollo di casa Agnelli è ...Passano pochi minuti eElkann , non nuovo allo scontro con la Christillin , si espone in modo. Rispondendo a una domanda su Twitter il rampollo di casa Agnelli non le manda a dire e ..."Ma dai, un furto", protesta Anacleto. "Andatevene in Olanda, di vostro nonno non siete degni", l'attacco di 74Dax.attacca l'arbitro Fabbri e dà l'addio a Twitter . ...

Clamoroso, Lapo Elkann è stato cacciato dalla pista al GP di Monza Corriere dello Sport

Lapo Elkann qui c'è cresciuto, qui è di casa. O meglio era di casa, perché all'autodromo Enzo e Dino Ferrari per il GP di Monza è stato allontanato dalla pit lane. Il rampollo di casa Agnelli è ...Domenica scorsa a Monza Lapo Elkann ha vissuto un momento imbarazzante, allorquando non è stato fatto entrare in pista poco prima della partenza del ...