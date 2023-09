Clamoroso Germania | esonerato Flick | il nome del sostituto

(Di domenica 10 settembre 2023) Un ribaltoneper la, reduce dalla brutta sconfitta in amichevole contro il Giappone: l’allenatore Hans-Dieterè stato. L’allenatore paga il rendimento deludente, le quattro sconfitte nelle ultime cinque partite e in particolar modo la figuraccia contro il Giappone. La sfida si è conclusa con un nettissimo 1-4. La notizia ufficiale del ribaltone in panchina è stato ufficializzato sul sito e sui canali ufficiali della DFB. Come si legge nella nota sono stati esonerati anche i due collaboratori Marco Sorg e Danny Rohl, con effetto immediato. “Le commissioni hanno convenuto che la Nazionale maggiore maschile abbia bisogno di un nuovo slancio dopo i recenti risultati deludenti. In vista del Campionato europeo casalingo, occorre uno spirito di ottimismo e fiducia. Per me personalmente, è ...

