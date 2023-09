Cile | il ct Berizzo annuncia che Sanchez giocherà contro la Colombia | l’Inter storce il naso

(Di domenica 10 settembre 2023)non ha gradito la gestione di Alexisda parte della Nazionale del, che nonostante l’anemia del Nino Maravilla ha intenzione di mandarlo in campola. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i nerazzurri avevano già chiesto all’attaccante di restare a Milano per risolvere il problema con calma, ma lui si era voluto comunque recare in Sudamerica. Dopo l’assenzal’Uruguay a causa dell’anemia, la speranza era quella di vederlo a riposo anchela. Il ctha inveceto chesarà a disposizione e scenderà in campo nella prossima gara. Una situazione che ha infastidito particolarmente, anche in virtù della ...

L'anemia non preclude all'attaccante dell'Inter di scendere in campo con il, ma più in ... Ma per il ct della Roja, Eduardo, Sanchez è troppo importante. Senza Bravo e con Vidal e Medel in ...ne ha annunciato la disponibilità per la prossima gara con Colombia, in programma nella notte italiana tra martedì e mercoledì. Passaggio che infastidisce il club di Zhang. I dirigenti ......il ritiro con la Nazionale dove il ctha parlato di 'situazione da monitorare con attenzione' per quanto riguarda i problemi di anemia che lo hanno costretto a rinunciare a Uruguay -. ...

Cile, il ct Berizzo: "Sanchez assente per ragioni cliniche, opzione per la Colombia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Nonostante l'anemia, Sanchez sarà impiegato dal ct del Cile contro la Colombia. Inter irritata: aveva consigliato al calciatore di non andare in nazionale ...Inter infastidita dal possibile impiego di Alexis Sanchez contro la Colombia nel match nella notte italiana tra martedì e venerdì. E non solo. La Gazzetta dello Sport, a distanza ...