(Di domenica 10 settembre 2023) Il colpo di Stato di Pinochet metteva fine al governo di Salvador Allende e alla libertà in, provocando migliaia di vittime e segnando più di una generazione (anche in Italia)

Cile, buio a Santiago: cinquant’anni fa l’11 settembre della democrazia Corriere della Sera

A mezzo secolo dal colpo di stato dell'11 settembre 1973, sono tante le piaghe ancora aperte in Cile che dividono la sinistra sulle compatibilità del socialismo con la democrazia capitalista.Michelle Bachelet un giorno mi accompagnò nella stanza dove morì Salvador Allende e lì vidi il divano sul quale il Presidente liberamente eletto del Cile finì la sua vita. Furono più di tremila, le ...