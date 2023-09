“Ci vediamo in paradiso” L’ultimo strano incontro con Domenico De Masi

(Di domenica 10 settembre 2023) Con gli anni ci si abitua alla scomparsa degli amici più cari, ma non sembrava possibile dovere aggiungere a questo triste rito della memoria anche la solida e cara immagine, che ormai è solo immateriale, diDe, amico di sempre, ironico e strenuo combattente per la giustizia e la verità contro i luoghi comuni. L’ho salutato qualche giorno fa, arrivato a Ravello, invitandolo a unsu Caravaggio nella vicina Scala. Non era a casa. Era appena stato ricoverato al Gemelli, e aveva nella voce una qualche consapevolezza di quello che purtroppo è accaduto. Gli ho fatto la battuta, che ora appare infelice e veridica: “Guarisci presto, perché sarebbe inutile andare inavendolo già trovato a Ravello”. Lui mi ha risposto con una strana consapevolezza: “Nonostante tutto tu ed io ci ritroveremo in ...

La colpa resta ancora come solido fondamento del nostro sistema psicologico, ma viun ... Ilnon può esser che lassù, in qualche sublime altezza. Superbo è il fuoco che s'innalza, le ...... quella che ispira molte delle special chesulle nostre strade. Kawasaki da anni ha ... Il sound del motore è unper le orecchie dei vecchi motociclisti: voce roca, infonde una notevole ...... il festival è in continua crescita, il futuro ben delineato, nonl'ora di cominciare ... A seguire, alle 21, la proiezione in pellicola de La classe operaia va indi Petri, in ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 settembre 2023, in Replica ... ComingSoon.it

ha causato al Paradiso un ribasso delle vendite, per la gioia di Umberto e soci, che vedono gli affari viaggiare gonfie vele. (Today.it) Quando inizia la nuova stagione del “Paradiso delle signore” E ...News e anticipazioni Leila | Settembre 8, 2023 il paradiso delle signore Tutte le principali news sulla puntata de Il Paradiso delle Signore 8 dell’11 settembre Lunedì 11 settembre 2023 alle 16.05 su ...