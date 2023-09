“Ci siamo abbracciati e abbiamo pregato” | il racconto della coppia sannita scampata al terremoto in Marocco

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiUn boato, 30” che sono sembrati interminabili, preghiere e tanta paura. C’è tutto questo neldi Domenico, torrecusano e Chiara siciliana ed’adozione che hanno vissuto il terribileche ha colpito il. Erano a Marrakech la sera che la terra ha tremato e prodotto morte e distruzione. Per fortuna possono raccontare la storia. “dei sopravvissuti – ha iniziato Chiara.passato la notte all’esterno insieme alle persone del posto, ecercato di aiutarli anche nelle piccole cose.scioccati, ancora facciamo fatica a connettere. Anzi, ogni singolo rumore, adesso, mi fa paura”. Una serata di vacanza che stava per finire, l’ultima primapartenza con un ...

Quando mi sono seduta dopo averliprima della cerimonia, mi è sembrato tutto reale solo ... Sì,atleti, ma a volte beviamo qualcosa, anche se non molto (sorride, ndr). Diventare numero ...Samantha e Gandali felici e. Commuovono le immagini diffuse dallo Zoo di Rockhampton, nel Queensland, in cui si vede ... Non visualizzi questo contenutospiacenti! Per poter ...All'inizio passavamo le ore in camera miasotto le coperte a guardare le foglie rosse ... Ieri abbiamo fatto sesso sul tavolo della cucina e poi cidetti "ti amo" una ventina di volte, ...

"Ci siamo abbracciati e abbiamo pregato", il racconto della coppia ... anteprima24.it

ARDESIO. Lunedì 11 settembre i funerali del 16enne morto per leucemia fulminante. Il parroco: «I ragazzi confusi: lui darà loro la forza di non mollare, di sentirlo vicino».Il lungo abbraccio tra i soccorritori che hanno appena estratto un sopravvissuto dalle macerie della sua casa a Moulay Brahim, un centro rurale nella provincia di Al Haouz, a una cinquantina di chilom ...