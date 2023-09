Chiuso il G20 in India Lula | ' Se Putin viene a Rio non lo arresteremo'

La7.it - Si è chiusa oggi a Nuova Delhi la due giorni del. Dal 2024, a guidare i prossimi vertici dei leader delle venti maggiori economie mondiali, insieme con quelle in via di sviluppo, sara' ...... al presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, chiudendo ildi New Delhi (Nuova Delhi), in India, e la guida di turno indiana. Il primo ministro indiano hacosi' il vertice, ...Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di mondo Si èila New Delhi. 'Abbiamo lavorato per una dichiarazione che avesse un riferimento specifico all'Ucraina, non era un risultato scontato se si tiene in conto che le ministeriali sono tutte ...

G20 in India chiuso, Meloni: "Summit riuscito, non era un'edizione facile" Sky Tg24

Si è chiusa oggi a Nuova Delhi la due giorni del G20. Dal 2024, a guidare i prossimi vertici dei leader delle venti maggiori economie mondiali, insieme con quelle in via di sviluppo, sara' il ...(Corriere del Ticino) Si chiude terza sessione plenaria del G20 in India. “Voglio congratularmi con il presidente del Brasile e con il mio amico Lula De Silva, e consegnargli il martelletto della ...