Chiofalo spara a zero sulla Fiordelisi | interviene Donnamaria

(Di domenica 10 settembre 2023) Ancora una volta Francescoè tornato a s-parlare di Antonella. Nell’intervista rilasciata a Giada Di Miceli nello show Non succederà più su Radio Radio, ha duramente criticato la sua ex. “Antonella è quella che abbiamo visto al Grande Fratello Vip, una ragazza antipatica. Una fomentata, una montata, si crede sto cavolo, racconta un sacco di bugie. Tu quando parli con lei hai veramente difficoltà a parlare di un discorso che sia al di fuori di Instagram e dei like. Io con Drusilla sono rinato. Sono riuscito a parlare di nuovo di politica e d’arte. Antonella è una persona povera di contenuti. Tutti i clienti che abbiamo in comune per delle sponsorizzazioni adv si sono lamentati di lei perché è carissima ma non porta niente. Che contenuti sono? Ma chi si guarda le storie di lei che si mette a ballare come una cosa… è un personaggio ...