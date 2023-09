Chiofalo demolisce Antonella Fiordelisi | “Antipatica | fomentata | montata! Litiga con tutti i racconta un sacco di bugie”

Leggi su blogtivvu

(Di domenica 10 settembre 2023) Francesco, ospite di Giada Di Miceli durante Non succederà più su Radio Radio, ha sparato a zero contro l’ex fidanzata, parlando della sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia.: “, montata” Il suo abito? A me sinceramente non è piaciuto per niente, sono sincero. Si vede... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.