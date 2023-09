Chi erano i ragazzi morti all' alba | strage a Cagliari | un caso atroce

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Avevano tutti tra i 19 e i 24 anni i quattroche sononell'incidente stradale avvenuto all'di questa mattina a. Si tratta di Alessandro Sanna, 19 anni residente ad Assemini, Lavinia Zaher Najibe, 19 anni residente a Selargius, Simone Picci, 20 anni residente ae infine Giorgia Banchero, 24 anni residente anche lei a. Altri due, entrambi 19enni, sono rimasti invece feriti ma non sono in pericolo di vita. Al momento sono ricoverati, uno all'Ospedale Brotzu e l'altro al Policlinico di Monserrato. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che il veicolo coinvolto, una Ford Fiesta con 6a bordo, percorresse il viale Marconi verso Quartu quando, per cause in fase di accertamento avrebbe colpito prima ...