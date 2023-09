Chi affronterebbe l’Italia ai playoff per gli Europei 2024 di calcio? Pericolo Lewandowski

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Inutile girarci attorno: si è messa malissimo. Nel girone di C di qualificazione aglidiha ottenuto sin qui appena 4 punti in tre partite, frutto di una vittoria striminzita con Malta, una sconfitta in casa con l’Inghilterra (e già lì avevamo capito quanto sarebbe stata dura) ed il pareggio di ieri a Skopje con la Macedonia. Solo le prime due staccheranno il biglietto per la rassegna continentale che si disputerà in Germania nel giugno prossimo. Se gli azzurri non dovessero farcela, allora incomberebbe lo spettro di un nuovo, terribile. Al momento la situazione del raggruppamento vede l’Inghilterra al comando 13 punti (5 partite giocate), seguita da Ucraina con 7 (4), Italia (3) e Macedonia del Nord (4) con 4 e Malta con 0. Dunque gli azzurri sono quelli che sinora ...