Chemical Brothers | For That Beautiful Feeling è dance music al suo meglio

(Di domenica 10 settembre 2023) I, formati dai deejay e produttori inglesi Tom Rowlands e Ed Simons, sono stati tra i primi a portare laa da club nei piani alti delle classifiche e a costruire i loro dj-set come veri e propri spettacoli multimediali, nei quali il coinvolgimento del pubblico fosse lo stesso di un concerto rock. In dieci album ihanno tracciato le coordinate del cosiddetto "big beat", una riuscita sintesi di house, techno, industrial rock ed elettronica che si caratterizza per la potenza dei battiti e per l’acidità dei suoni. Il risultato in pista da ballo è assicurato, portando anche nei locali più cool ed esclusivi di tutto il mondo il coinvolgimento e lo sballo tipico dei rave, senza, peraltro, disdegnare i piani alti delle classifiche di vendita. Tra i loro fan più ...