Challenger Cassis 2023 | trionfo di Bellucci | titolo e best ranking per il ventiduenne

(Di domenica 10 settembre 2023) Grande successo per Mattia, che conquista ilnel torneodibattendo in due set in finale il ceco Tomas Machac, quarto favorito del seeding e numero 121 del mondo, mediante il punteggio di 6-3 6-4. Nella competizione andata in scena sui campi in cemento del comune della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra, ildi Busto Arsizio ha ottenuto anche il suoin carriera e a partire da lunedì passerà dalla posizione 182 al gradino numero 133 della classifica Atp. Una bella soddisfazione, dunque, perche prosegue nel suo percorso di costante crescita. SportFace.

Mattia Bellucci affronterà Thomas Machac nella finale deldi2023. Dopo una prima parte di stagione non particolarmente entusiasmante (Australian Open escluso), Bellucci sta finalmente ritrovando il suo tennis ed è tornato a far bene a ...Mattia Bellucci (182) si è qualificato la finale delfrancese di(73.000 di montepremi sul cemento) superando per 63 64 il britannico Liam Broady (107). Domenica in finale è atteso dal ceco Tomas Machac (121) che invece ha superato il ...Sabato agrodolce per il tennis italiano a livello. Mattia Bellucci ha infatti raggiunto la finale deldi(Francia) grazie a una prestigiosa vittoria ai danni del più quotato Liam Broady . 6 - 3 6 - 4 il punteggio in favore dell'azzurro, che ha estromesso dal torneo la seconda testa ...

Cassis: Bellucci in finale. Battuto Broady - Challenger SuperTennis

Il 22enne di Busto Arsizio piega in finale il ceco Machac.ROMA (ITALPRESS) - Mattia Bellucci ha fatto sua la finale del torneo Challenger di Cassis, andato in scena sui campi in cemento del comune ...Mattia Bellucci (182) si è qualificato la finale del challenger francese di Cassis (73.000 € di montepremi sul cemento) superando per 63 64 il britannico Liam Broady (107). Domenica in finale è atteso ...