Cessazione del Rapporto di Lavoro

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 10 settembre 2023) Che tu sia un dipendente o un imprenditore, potrebbe capitarti nel corso della tua carriera di dover concludere undiprima di quanto previsto rispetto ai termini contrattuali. Le cause che sono numerose e possono dipendere da una scelta derivante dal dipendente, che per esempio potrebbe aver trovato un impiego più confacente alle sue esigenze, oppure dal datore di. In ogni caso, è importante sapere cosa prevede la legge al riguardo, per poter gestire la situazione nel modo più pacifico e sereno per tutti. per Licenziamento La prima causa di è quella più controversa e delicata, in quanto si tratta del licenziamento, ovvero una manovra scelta dal datore diche va contro la volontà del dipendente. Tale circostanza è prevista dalla Legge n. 604 del 15 luglio 1966 e deve ...