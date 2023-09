Cesara Buonamici | Ho avuto un tumore La prevenzione mi ha salvato

Le parole della giornalista del Tg5, originaria di Fiesole e ospite di Verissimo in vista del suo nuovo ruolo di opinionista al Grande FratelloMomenti toccanti a Verissimo , dove ospiti di Silvia Toffanin nella puntata di domenica 10 settembre sono stati Alfonso Signorini e. In attesa della nuova edizione del Grande Fratello, che vedrà il mezzobusto del Tg5 opinionista, lasi è raccontata. E su Canale 5 la giornalista non ha trattenuto le ...Ha avuto un periodo molto difficile: "Ho avuto un tumore al seno , per fortuna preso molto in tempo", ha raccontato a Verissimo , il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin . Una confessione fatta alla ...

Ma la prevenzione mi ha salvato e ora aiuto come posso l'equipe da cui sono state in cura". A parlare, non senza emozione, è Cesara Buonamici, giornalista, amatissimo volto del Tg5. Originaria di ...