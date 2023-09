Cesara Buonamici e i figli | perché non ne ha avuti

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 10 settembre 2023)ha spiegato di non aver avutoha iniziato a pensarci quando era un po’ avanti negli anni e non è riuscita ad averne, nonostante qualche tentativo. La giornalista ha spiegato tuttavia di aver accettato questo aspetto della sua vita e che ha riservato il suo affetto ai suoi nipoti. “Ho fatto i miei tentativi, ma non sono andata oltre. Ho accettato questa realtà con serenità”., classe 1957, qualche tempo fa fu intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo e spiegò che per avendo fatto qualche tentativo, inon sono arrivati. “I bambini non sono venuti, forse ho iniziato a pensarci un po’ tardi, da grande, quando diventa più difficile concepirli, ma è una cosa che ho accettato”. La giornalista ha aggiunto che i bambini non ...