CdS – i numeri del “predestinato del gol” fanno sognare

Leggi su justcalcio

(Di domenica 10 settembre 2023) 2023-09-10 14:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Marcos Leonardo e la Roma: un matrimonio che si farà. Perché l’attaccante è stato corteggiato, adora il progetto giallorosso e vuole sbarcare in Europa il prima possibile. Il motivo? In Brasile ha già dimostrato il suo valore. Ampiamente. C’è un dato che spicca sugli altri: a 19 anni (a maggio ha spento 20 candeline) aveva già raggiunto la top dieci dei marcatori dell’ultimo secolo del Santos. Che laggiù in Sudamerica non è una società qualsiasi , ma la culla di Neymar e la casa di Pelé. Su O Globo, giusto per intenderci, c’è un video che si intitola “guarda i gol di Marcos Leonardo”. Dura più cinque minuti. In estate il tira e molla è finito con un nulla di fatto ma “Marcos Leonardo resta un obiettivo della Roma”. L’ha detto senza giri di parole Tiago Pinto ...