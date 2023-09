Caterina Balivo | «Non ho un vero talento | ma piaccio lo stesso Il mio errore? Quel tweet contro Diletta Leotta»

(Di domenica 10 settembre 2023) Tre anni fa, nella primavera del 2020 - durante il Covid - aveva lasciato fra le lacrime la conduzione su Rai1 del programma pomeridiano Vieni da me per motivi familiari (la salute del marito, il...

Partirà lunedì la nuova avventura di 'La Volta Buona', il nuovo programma del pomeriggio di Rai1 che segna il ritorno, sulla rete ammiraglia, di, in onda tutti i giorni dalle 14 alle 16 dal lunedì al venerdì. In due ore di diretta,porterà i telespettatori alla scoperta della 'volta buona' di ogni suo ospite, per 'un ...'La Volta Buona' : è questo il titolo del nuovo programma del pomeriggio di Rai 1 che segna il ritorno, sulla rete ammiraglia Rai, di, pronta a cominciare questa nuova avventura in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dall'11 settembre, dalle 14.00 alle 16.00. Due ore di diretta in cui la...... La volta buona anticipazioni: la conduttrice ha rivelato l'ospite della prima puntata La giornalista del TG1 Mattina Estate ha quindi colto la palla al balzo per chiedere ase può ...

Disavventura per Caterina Balivo: Sono caduta prima della conferenza stampa Rai Fanpage.it

