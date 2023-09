Caterina Balivo e la stoccata alla Cuccarini | “Questione di stile”

(Di domenica 10 settembre 2023) Da domani alle 14tornerà su Rai Uno con il nuovo programma La Volta Buona, voluto dal direttore del Day Time Angelo Mellone. In un’intervista rilasciata a Il Messaggero la popolare conduttrice ha svelato cosa dobbiamo aspettarci da questa nuova trasmissione. “Faccia a faccia con personaggi noti (il primo è Tullio Solenghi, ndr) e persone comuni che racconteranno storie vere, compresa la loro volta buona. Con un divano a ferro di cavallo cercheremo di ricreare un’atmosfera familiare. Daremo spazio all’attualità,cronaca bianca,musica dal vivo e alle fiction. Ci sarà anche un giovane esperto di social. E poi Umberto Broccoli, Enzo Miccio”. Lo scorso luglio Lorellaha dichiarato che le era stata offerta l’opportunità di tornare in Rai con un programma nella fascia ...

è pronta al grande ritorno su Rai1. La conduttrice, da domani lunedì 11 settembre, sarà al timone di La volta buona, il nuovo salotto pomeridiano che sostituisce la trasmissione di ...Dopo tre anni di assenza, è tutto pronto per il ritorno disu Rai 1: si riprende la fascia pomeridiana che aveva lasciato nel 2020 per stare più vicina al marito e alla sua famiglia. Dalle 14 di lunedì 11 settembre, infatti, ecco La volta ...è pronta per la sua volta buona ma prima risponde a Lorella ...

Caterina Balivo: «Non ho un vero talento, ma piaccio lo stesso. Il mio errore Quel tweet contro Diletta Leott ilmessaggero.it

Caterina Balivo è pronta al grande ritorno su Rai1. La conduttrice, da domani lunedì 11 settembre, sarà al timone di La ...Come Elisa Isoardi non voleva sentir parlare di riscatto con il suo approdo alla guida di Linea Verde, ecco che Caterina Balivo in una recente intervista al settimanale Nuovo Tv ha detto chiaro e ...