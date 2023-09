Castiglion Fiorentino | ferite due anziane in un incidente

(Di domenica 10 settembre 2023) Alle ore 12:18 nel comune diin località Santa Cristina due donne di 81 e 79 anni a bordo di un’auto che si è ribaltata, sono rimaste, entrambe sono state trasportate in codice 3 all’ospedale Le Scotte di Siena. La donna di 81 anni con l’elisoccorso Pegaso 1, mentre la 79enne in ambulanza. Le duesono state soccorse da due ambulanze, una della Misericordia died una della Misericordia di Cortona. Presenti i VVF ed i Carabinieri di Cortona. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

