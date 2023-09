Caso plusvalenze | Bucciantini | “Campionati falsati da 30 anni Molte squadre hanno vinto così” – VIDEO

(Di domenica 10 settembre 2023) Il giornalista Marcoaffronta il temaai microfoni di Sky dopo il fischio finale di Juventus-Napoli. Secondo il giornalista Marco, il calcio italiano è stato influenzato dafasulle per ben 30. Non si tratta di un nuovo problema, ma di una pratica consolidata che ha permesso adi vincereattraverso meccanismi poco trasparenti. Di seguito le sue parole a Sky. “Sono 30che isono influenzati dafasulle. Non è questo processo che mi condiziona il campionato, sono 30che viene condizionato dafasulle e ora sto qui a pormi il problema? Adesso questo ...

... a prescindere da chi la alleni (in questo, Spalletti). E non perchè gli juventini non siano ... ma chi venne retrocessa fu solo la Juventus; lele utilizzano ancora oggi tutti i club , ...... mentre a commentare il tutto ci ha pensato ai microfoni di 'Tv Play' anche l'avvocato Paco D'Onofrio a partire proprio dallo spostamento: 'In questoè stato detto che non si guarda alla sede ...Ora altre procure stanno indagando e vediamo cosa succederà: già a Bologna la Procura ha detto che sulOrsolini non c'è nulla di strano'. Continuano, il direttore di TuttoSport analizza alcune ...

Juventus, caso plusvalenze: sentenza definitiva, l’annuncio CalcioMercato.it

Il giornalista Marco Bucciantini affronta il tema plusvalenze ai microfoni di Sky dopo il fischio finale di Juventus-Napoli.In questo caso l’investitore dichiara in autonomia gli introiti ottenuti attraverso i suoi investimenti. Gestisce i sintesi gli adempimenti fiscali riportando plusvalenze e minusvalenze nella ...