Caso Paquetà | C t Diniz | “Quando risolverà le sue questioni tornerà”

(Di domenica 10 settembre 2023) Il C.t.ha motivato la decisione di escludere il centrocampista dalle convocazioni così: "Per noi è un modo per preservarlo..."

Forse alcuni giocatori della sua rosa non saranno proprio entusiasti, non aproprio Ward - Prowse ha detto che "giocare bene quando non hai la palla è una vera e propria sfida mentale", ma ...... sì, un atteggiamento quello diche è apparso, almeno stando a quelli che stanno facendo l'indagine, assai sospetto. Tant'è che poi ilè esploso e con esso si è bloccato pure il ...Bufera in Inghilterra con il. L'ex centrocampista del Milan, prossimo al trasferimento al Manchester City, è indagato dalla Football Association per calcioscommesse. Sul giocatore è stata aperta un'indagine che, ...