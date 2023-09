Caso Hermoso | l’annuncio | il presidente Rubiales si è dimesso

(Di domenica 10 settembre 2023) Luisha deciso di dimettersi. E’ arrivata l’ufficialità daldella Federcalcio spagnola e il riferimento è al bacio alla spagnolasubito dopo il trionfo della squadra femminile al Mondiale. Il gesto ha alzato il polverone. “Ho intenzione di dimettermi, sì, perché non posso continuare il mio lavoro”, ha detto in un’intervista al programma televisivo “Piers Morgan Uncensored”. “Prendo questa decisione dopo essermi assicurato che la mia partenza contribuirà alla stabilità che ci permetterà di portare i Mondiali 2030 in Spagna. Ho trasmesso le mie dimissioni dalla carica didella federazione. Dopo la rapida sospensione effettuata dalla Fifa, oltre al resto delle procedure aperte contro di me, è evidente che non potrò tornare al mio incarico”. Leggi ...

...un pubblico ministero spagnolo ha presentato una denuncia all'Alta Corte contro Rubiales per violenza sessuale e coercizione a causa del suo presunto bacio non richiesto sulle labbra di JenniIlRubiales adesso è finito. La, tra le altre cose, aveva denunciato l'ormai ex numero uno della federazione .I fatti si riferiscono al bacio in bocca rivolto da Rubiales adurante la cerimonia di premiazione della squadra spagnola di calcio femminile. Questo è stato giudicato non consensuale e ...

Luis Rubiales, 46 anni, ha rassegnato le proprie dimissioni dopo il caso per il bacio senza consenso dato alla Hermoso dopo la finale del Mondiale tra la Spagna e l'Inghilterra (Ansa Foto) –