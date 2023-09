Carvajal | «Capisco Gabri Veiga | al Napoli sarebbe potuto anche andare qualcosa storto»

(Di domenica 10 settembre 2023) Nel programma Universo Valdano di Movistar+ , il terzino del Real Madrid e della Nazionale spagnola Daniha parlato della decisione didi non firmare per il, main Arabia Saudita all’Al-Ahli a soli 21 anni: «Loperfettamente. Quando sono andato in Germania ho firmato per cinque anni e la prima cosa che ho fatto è stato comprare una casa per i miei genitori. Alla fine è un sostentamento economico e se puoi aiutare la tua famiglia… bisogna capire il ragazzo. Alla fine il ragazzo potevaalper qualche milione di euro, ma nella sua carriera. È ...

Le parole di Daniel, difensore del Real Madrid , che ha toccato il tema Arabia Saudita riguardo la scelta dei ... loperfettamente. Quando sono andato in Germania ho firmato un ......, terzino del Real Madrid, ha parlato a Universo Valdano del trasferimento di Gabri Veiga in Arabia. PAROLE - "Ha appena 20 anni e che gli arrivi un'offerta finanziaria così alta, lo...Il difensore del Real Madrid, Dani, durante un'intervista concessa a Jorge Valdano per 'Universo Valdano', ha commentato la ..., dicendo no al Napoli per andare all' Al - Ahli : 'Lo...

Real Madrid, Carvajal: "Capisco la scelta di Gabri Veiga in Arabia, a ... CalcioNapoli24

Ai microfoni del leggendario Jorge Valdano, ex calciatore, che lo ha intervistato per il format Universo Valdano, Daniel Carvajal - difensore del Real ... accetta un'offerta finanziaria così alta, lo ...Il difensore del Real Madrid Daniel Carvajal ha toccato vari argomenti tra cui la scelta di Gabri Veiga di andare a giocare in Arabia ...