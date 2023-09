Carta del Docente | ecco i migliori Corsi Online da acquistare

Leggi su posizioniaperte

(Di domenica 10 settembre 2023) Fra le iniziative più apprezzate negli ultimi anni si annovera ladel, una sorta di buono virtuale erogato dal Ministero dell’Istruzione a favore di tutti i docenti di ruolo, per poter investire soprattutto nella propria formazione professionale. Considerata la recente pubblicazione di numerosi bandi di ConScuola, l’opportunità si è estesa ad una platea più vasta dei fruitori; devi considerare, infatti, che potresti usufruirne persino durante il periodo di prova e formazione successivo al superamento degli esami di ciascun Concorso. In questo articolo ti spieghiamo come funziona ladele quali sono idadel: di ...